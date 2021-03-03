Карасин назвал примерные сроки очной встречи с Абашидзе

Очная встреча российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе может состояться в апреле или мае 2021 года. Об этом рассказал российский дипломат.

"Ближе к реальной весне, к апрелю - маю мы все-таки сможем встретиться очно. Пока все пути и дороги закрыты, чтобы очно встретиться", - цитирует его ТАСС.

Карасин подчеркнул, что стороны регулярно контактируют по телефону и онлайн, при этом рассматриваются как и "острые темы", так и "практическое сотрудничество", в том числе в сфере транспорта.

Сенатор добавил, что дата запланированных на март онлайн-консультаций будет определена в ближайшие дни.