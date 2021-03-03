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Против Манукяна заведено уголовное дело

Против Манукяна заведено уголовное дело

Против лидера армянской оппозиции Вазгена Манукян возбуждено уголовное дело. Об этом в ходе акции протеста в Ереване сообщил член партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

Соответствующую повестку политику вручили прямо во время митинга у здания парламента Армении.

"Сегодня мы узнали, что Вазген Манукян получил уведомление, что Следственный комитет Армении возбудил против него уголовное дело", - приводит слова Гегама Манукяна ТАСС.

Он также добавил, что Вазген Манукян и другие представители оппозиции привыкли к этому, а ведомство может отправить десяток повесток, если им для этого не жалко бумаги.

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