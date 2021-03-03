Сноубордист потерялся на Эльбрусе

Потерявшегося сноубордиста ищут на Эльбрусе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В нем говорится, что сегодня в 17:10 в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступил сигнал о том, что на горе Эльбрус, в районе Гарабаши, на высоте 3,8-4 тыс м заблудился сноубордист.

"На поиски выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, в количестве 4 человек и 2 единиц техники", - пояснили в МЧС.