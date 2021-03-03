Пашинян назвал условие для проведения досрочных выборов

Армянские власти проведут внеочередные выборы в Национальное собрание, если оппозиция подпишет с ними меморандум, заверил в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы можем провести внеочередные выборы в течение 2021 года, если оппозиция - а главное, парламентская оппозиция - согласится провести их [подписав соответствующий меморандум]. В этих целях я уже пригласил лидеров оппозиционных фракций встретиться и провести консультации", - цитирует его ТАСС.

Политик подчеркнул, что правительство Армении и политические силы должны обеспечить свободные, справедливые и соответствующие закону выборов, которые станут средством восстановления солидарности в обществе.

Пашинян пояснил, что посредством выборов смогут выразить мнение и те граждане, у кого нет времени посещать правительственные или оппозиционные митинги.