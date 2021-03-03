Нарушения антиковидных мер на Кубани сократились на на 40%

С ноября 2020 года в Краснодарском крае число нарушений масочного режима снизилось на 40%. Об этом сообщил руководитель краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный.

По его словам, наблюдаются единичные случаи нарушения, которые связаны с работой объектов потребительской сферы в позднее время и предоставлением услуг по курению кальянов, передает "Коммерсант".

В целом, в феврале 2021 года в крае было проверено 48 тыс заведений общепита на соблюдение ограничений. Нарушения обнаружены в 3 тыс компаниях.