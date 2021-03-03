Двенадцатилетний житель Малгобека ранил ножом старшего товарища

Ссора между подростками вылилась в ножевое ранение одного из них в Малгобеке, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ингушетии.

Первого марта в Малгобекскую больницу поступил несовершеннолетний (2006 г.р.) жителя Малгобека с ножевым ранением в ногу.

"В ходе выезда следственно-оперативной группы МО МВД России "Малгобекский" установлено, что данное ножевое ранение пострадавшему нанес несовершеннолетний (2009 г.р.) сосед в ходе внезапно возникшей ссоры", - пояснили в полиции.

Раненый был направлен в ДРКБ, ему назначено амбулаторное лечение.

С места преступления был изъят нож. Материалы направлены в СУ СКР по Ингушетии.