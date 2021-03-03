Армянская дилемма: выборы или гражданская война, Россия или Запад

Ситуация в Армении остается нестабильной, но, скорее всего, приведет к новым выборам, а не к гражданской войне, прогнозирует магистр факультета истории Университетского колледжа Лондона Туран Гафарлы в статье для Анатолийского агентства.

Никол Пашинян, бывший журналист и маргинальный оппозиционер, стал лидером Армении после "бархатной революции" 2018 года. Помимо прозападного и "миролюбивого" имиджа его отличало то, что ранее Арменией управлял "карабахский клан", лидеры которого принимали непосредственное участие в военных преступлениях, совершенных против мирного населения Азербайджана во время войны в начале 1990-х годов. Многие надеялись, что Пашинян будет стремиться к миру и покончит с нагорно-карабахским конфликтом.

Однако "мирная" риторика Пашиняна угасла через год после прихода к власти. Его заявления в адрес Азербайджана стали более агрессивными, а выступления на оккупированных территориях усилили напряженность. Нарушения режима прекращения огня привели к нападению армянских военных на Товузский район Азербайджана. Попытка провалилось, но продолжающиеся провокации армянской стороны увеличивали риск войны. Последствия этих провокаций побудили азербайджанскую армию перейти в контрнаступление, что привело к полномасштабной войне, которая стала катастрофой для Армении и ее премьер-министра, поскольку Азербайджан освободил большую часть своих территорий от оккупации и продемонстрировал уязвимость армянских вооруженных сил. Война закончилась подписанием в ноябре трехстороннего соглашения.

Молчаливая поддержка военного командования была одним из основных элементов, которые помогли Пашиняну удержать власть после 44-дневной войны. Тем не менее у военного ведомства остались нерешенные претензии, и Генеральный штаб Вооруженных сил выступил с требованием отставки премьер-министра сразу после увольнения Пашиняном первого заместителя начальника Генерального штаба Тирана Хачатряна.

Основная причина отставки Хачатряна - скандал, связанный с "неэффективностью" российского оружия во время войны в Нагорном Карабахе. ВС Армении использовали российские комплексы "Искандер" для поражения гражданских объектов в Азербайджане. Однако большая часть ракет не поразила цели. Несмотря на военное преступление как таковое, Хачатрян отстаивал эффективность ракет, тем самым публично опровергая премьер-министра. Заявление генерала вызвало его увольнение и создало большие трения между военными и правительством. Военное руководство встало на защиту Хачатряна и раскритиковало внешнюю политику правительства, возражая против того, чтобы после войны козлом отпущения сделали армию. И хотя премьер-министр уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна, президент Армении все еще не подписал указы об этих увольнениях.

Вмешательство военных в гражданскую политику представляет собой угрозу демократическому процессу в Армении. Несмотря на то, что Пашинян допускал ошибки, он остается избранным лидером, пользующимся широкой поддержкой населения, что он недавно еще раз доказал, прогуливаясь по улицам Еревана и собирая своих сторонников на митинг.

В Москве эти события охарактеризовали как внутреннее дело Армении, хотя в РФ никогда не приветствовали прозападную политику Пашиняна. Некоторые назвали происходящее в Ереване "ложной операцией", направленной на то, чтобы оценить поддержку Пашиняна. Турция была одной из первых стран, осудивших неудачную попытку свержения избранного руководства Армении. Азербайджан также выразил озабоченность по поводу любых непредсказуемых изменений в Армении, поскольку приверженность ноябрьскому соглашению остается главным условием для сохранения мира. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предостерег Армению от "реваншистских мыслей", напомнив, что война окончена.

Вашингтон в очередной раз уделил главное внимание своим продемократическим интересам и выразил поддержку политическому руководству Армении. Антироссийская позиция новой администрации Байдена может иметь решающее значение в определении судьбы Пашиняна. После последней попытки государственного переворота премьер-министр Армении стоит перед трудным выбором: сблизиться с Москвой или с Западом. Учитывая дислоцирование российской военной базы в Армении, российских миротворцев в Карабахе и растущую внутреннюю нестабильность, цена любого раскола с Москвой может быть фатальной.

Ситуация в Армении остается нестабильной, но, скорее всего, приведет к новым выборам, а не к гражданской войне. К счастью, первая попытка Вооруженных сил пока не имела серьезных последствий, однако активность оппозиции показывает, что рычаги власти могут легко ускользнуть из рук Пашиняна.