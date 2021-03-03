Армянский министр рассказал, на сколько надо продлить эмбарго на товары из Турции

Министр экономики Армении Ваан Керобян во время правительственного часа в парламенте рассказал, как долго, по его мнению, должно длиться эмбарго на турецкие товары.

Глава Минэкономики напомнил, что запрет начал действовать 1 января, он был введен на полгода.

Керобян обратил внимание, что его необходимо продлить минимум еще раз, но лучше, чтобы он оставался в силе до тех пор, пока местный бизнес не наладит собственное производство, причем по конкурентным ценам.

"Если уж мы применили это эмбарго, то нужно продлить его настолько, чтобы местные производители накопили силы и стали конкурентоспособными. Мы должны дать нашим производителям время для этого", - приводит слова Керобяна Sputnik Армения.