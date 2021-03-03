Замгубернатора Армавира поддержал начальника Генштаба Армении

Заместитель губернатора Армавирской области Армении Алексан Алексанян подал в отставку в знак поддержки заявления главы Генштаба Оника Гаспаряна с требованием ухода премьер-министра Никола Пашиняна в отставку. Об этом на акции протеста заявил представитель "Движения по спасению Родины".

В своем заявлении Алексанян выразил поддержку главе Генштаба, заявив, что власти Армении пытаются расколоть общество. "Путь властей недостоин нашего народа. Исходя из сложившейся ситуации, выражаю свое несогласие и отказываюсь от поста замглавы Армавирской области. ", - говорится в заявлении.

Напомним, 25 февраля Генеральный штаб ВС Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, соответствующее заявление подписали более 40 высокопоставленных военных, среди них глава Генштаба Оник Гаспарян.