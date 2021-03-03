Израильский врач восстановил раненый глаз азербайджанскому военному

Израильский врач вылечил ранение глаза у азербайджанского участника Второй Карабахской войны Арифа Гаджиева, такое сообщение распространило Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Кроме ранения в глаз, военнослужащий также был контужен в бою.

Операция проводилась в три этапа. Сначала в глаз Гаджиева хирург поместил окулярную линзу, затем ему пересадили роговицу от израильского донора.

До операции раненый глаз Арифа совсем не видел, теперь же зрение восстановлено, а способность видеть выросла на 20%. Самочувствие пациента улучшается с каждым днем.

Напомним, что по инициативе Фонда YAŞAT, организационной поддержке посольства Израиля в Азербайджане и Национального центра офтальмологии им. академика Зарифы Алиевой из Израиля в АР приехала делегация офтальмологов для оказания медико-гуманитарной помощи.