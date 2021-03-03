Главного тренера "Алании" дисквалифицировали на восемь игр

Главный тренер владикавказского футбольного клуба "Алания" Спартак Гогниев дисквалифицирован на восемь матчей. Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 27-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между "Аланией" и "Томью" (2:3).

Также наставник выплатит штраф в размере 300 тыс рублей.

Действия Гогниева были квалифицированы как оскорбительное поведение, умышленный толчок и угроза причинения вреда официальному лицу матча, а также агрессивное поведение в адрес соперника.

Напомним, матч "Алания" – "Томь" состоялся во Владикавказе 27 февраля. На 95-й минуте встречи главный тренер "Алании" Спартак Гогниев получил красную карточку. Сразу же после финального свистка футболисты устроили потасовку. В столкновении участвовали главные тренеры обеих команд – Спартак Гогниев и Александр Кержаков. Наставник "Алании" подлетел к судье Чистякову с оскорблениями и нанес ему один удар в область живота.