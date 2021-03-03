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Азербайджанский чиновник подорвался на мине на освобожденных землях в Агдаме

Азербайджанский чиновник подорвался на мине на освобожденных землях в Агдаме

Начальник Агдамского районного управления механического орошения Хафиз Азиззаде подорвался на мине в освобожденном от оккупации селе Новрузлу.

Инцидент произошел в районе Акна (Агдам), когда он выполнял свои должностные обязанности. Согласно предварительным данным, мужчина наехал на мину.

В настоящее время он находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, передает "Sputnik Азербайджан".

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