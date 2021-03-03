В Крыму снимут ограничения для бизнеса с 1 апреля

Руководство Крыма продлило до 1 апреля запрет на работу хостелов, в этот же период заполняемость залов театров и кинотеатров не должна превышать 75%

Ранее сообщалось, что с 1 марта было прекращено действие запретов на проведение выставок, корпоративов и свадеб. Смягчение ограничений связано со снижением темпов распространения инфекции, которое Роспотребнадзор объясняет соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

"У нас практически все направления по бизнесу открыты, единственное, пара позиций осталась, и то, которые мы до 1 апреля, думаю, в полном объеме откроем", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов.