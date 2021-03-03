"Белавиа" возобновила полеты из Минска в Батуми

Государственная авиакомпания Беларуси "Белавиа" с 30 марта возобновит рейсы из Минска в Батуми и обратно. Об этом со ссылкой на сайт авиаперевозчика передает Business Грузия.

"С 30 марта авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Батуми-Минск. Возобновление полетов начинается с двух рейсов в неделю – из Минска по вторникам и пятницам (обратный вылет из Батуми – по средам и субботам)", - отметили в "Белавиа".

К началу лета число рейсов из Минска в Батуми увеличат до семи в неделю, говорится в пресс-релизе.