Дагестанская "Лезгинка" станцевала в Совете Федерации

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации сегодня в рамках Дней Республики Дагестан прошел концерт Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка", который посетили врио главы Дагестана Сергей Меликов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также сенаторы от Дагестана Ильяс Умаханов и Сулейман Керимов.

Танцоры "Лезгинки" провели на сцене около часа, также в концерте приняли участие вокальная группа Государственного ансамбля песни и танца "Дагестан" и солист Дагестанского театра оперы и балета Денис Федоренко, - передает "АиФ-Дагестан".

Матвиенко поблагодарила коллектив "Лезгинки" за многолетнюю работу по сохранению культуры народов Дагестана, отметив: "Вы несете эту культуру людям. Я не знаю в мире другого такого зажигательного танцевального коллектива – такого профессионального, красивого, молодого. Я знаю, что среди артистов – представители разных народов Дагестана. И это пример истинной дружбы.

Также спикер Совета Федерации ознакомились с выставкой, на которой были представлены промышленная и сельскохозяйственная продукция, раритетные музейные экспонаты деятелей, стоящих у истоков образования ДАССР, а также изделия народных художественных промыслов, - говорится в сообщении.