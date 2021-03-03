Предпенсионер наладил оружейное производство в Дагестане

Правоохранители обнаружили в Кайтагском районе Дагестана действующий подпольных цех, в котором 62-летний местный житель переделывал гражданское оружие под стрельбу боевыми патронами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

В ходе обысков были изъяты самодельные пистолеты и несколько пневматических, а также четыре самодельных кинжала, рукоятка от ПМ, более 156 патронов и почти 30 гильз разного калибра. В подвале дома находились станки и инструменты для переделки оружия.

Подозреваемый задержан. По статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и "Незаконное изготовление оружия" заведено уголовное дело.