Скворцова рассказала, когда в России начнется третья волна Covid-19

Третья волна коронавируса Covid-19 в России может возникнуть в мае. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

"Если оценивать вероятность волны без учета вакцинации, но с учетом нативных особенностей вируса SARS-CoV-2 и того иммунитета, который вызывает этот вирус, ...то третья волна должна быть неизбежной", - поведала Скворцова.

По ее словам, пик третьей волны придется на октябрь 2021 года.

При этом глава Федерального медико-биологического агентства отметила, что сейчас и в агентстве, и в мире разработаны математические модели, позволяющие прогнозировать течение заболевания и развитие эпидемиологического процесса коронавируса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 114 млн, из них более 2,5 млн человек скончались. В России выявлены 4 278 750 случаев заражения.