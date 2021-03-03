Пашиняна охраняют снайперы и светошумовые гранаты

Правительство Армении всерьез опасается беспорядков у парламента. На балконах стоят снайперы. За оградами установлены светошумовые гранаты. На грузовиках подогнаны колючие проволки.

Премьер-министр Никол Пашинян уже прибыл в Национальное собрание для участия в правительственном часе. Он должен принять окончательное решение относительно кандидатуры начальника генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, о чьей отставке он 25 февраля направил ходатайство президенту Армену Саркисяну. Последний дважды отказывался утверждать отставку.

У стен здания парламента собираются противники Пашиняна, требующие отставки главы кабмина.