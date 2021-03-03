Власти Дагестана поддержат хлебопеков

Дагестанские хлебопроизводители в нынешнем году получат финансовую помощь из республиканского бюджета, - сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.

"Объемы бюджетных средств, предусмотренных в Дагестане на 2021 год на поддержку мукомольных предприятий и предприятий хлебопекарной промышленности, составляют 0,5 и 83,5 млн рублей соответственно", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Цель вводимых мер - сдерживание цен на хлеб и хлебобулочные изделия: как полагают в министерстве, финансовая помощь позволит возместить часть затрат производителей муки, а также предприятий хлебопекарной промышленности - на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий.

Условием получения субсидий станет лишь одно: не повышать стоимость произведенной продукции.