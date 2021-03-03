В Евросоюзе оценили текущую ситуацию в Армении

Накануне состоялся телефонный разговор представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля и министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении внешнеполитической службы ЕС.

В ходе беседы глава европейской дипломатии отметил серьезность вызовов, с которыми Армения сталкивается в этот момент. Кроме того, он заявил о необходимости разрешать возникающие политические разногласия мирным путем посредством диалога, а также в строгом соответствии с принципами и процессами парламентской демократической системы.

Помимо этого, Боррель обсудил с главой внешнеполитического ведомства Армении вступление в силу 1 марта 2021 года соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения, его важность для двухсторонних отношений, а также поддержку реформ в Армении со стороны Евросоюза.

Напомним, 25 февраля Генеральный штаб ВС Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, соответствующее заявление подписали более 40 высокопоставленных военных, среди них глава Генштаба Оник Гаспарян. Это произошло после того, как Пашинян снял с должности первого замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, ранее подвергшего критике его заявления о "невзорвавшихся "Искандерах".

Премьер расценил заявление Генштаба как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки Пашиняна.