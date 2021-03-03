Оппозиционер Манукян: Армия не даст Пашияну уволить главу генштаба

ВС Армении не подчинятся премьер-министру Николу Пашиняну, если тот решит уволить главу генштаба Оника Гаспаряна, уверен кандидат в премьеры от оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян.

"Это не вопрос одного человека и его должности, это вопрос авторитета армии. Если он оставит должность, то позволит уволить командующих корпусов и вновь дискредитировать военных, как сделал Пашинян в первые дни правления, когда искал коррупцию в системе вооруженных сил и т.д.", - заявил Манукян.

Дальнейшее развитие ситуации в Армении зависит от "армии, которая стоит за вратами парламента и вооружена светошумовыми гранатами", говорит оппозиционер. При этом он сомневается в том, что власти прибегнут к силе, чтобы разогнать демонстрантов. Спецтехника используется, чтобы внушить страх, сказал Манукян.