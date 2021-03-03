Российские медики проведут плановое обследование президента Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания сегодня отправился в Россию, где он пройдет плановое медицинское обследование, - сообщила его пресс-служба.

"Аслан Бжания отбыл в Российскую Федерацию, для проведения планового медицинского обследования в одной из российских клиник. Глава государства планирует вернуться 7 марта", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, в январе абхазский лидер перенес коронавирус, а годом ранее он проходил курс лечения в Сочи и Краснодаре от двухсторонней полисегментарной пневмонии.