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В Гори задержали злоумышленников, разгромивших офис партии Саакашвили

В Гори задержали злоумышленников, разгромивших офис партии Саакашвили

В Гори по делу о нападении на офис политической партии "Единое национальное движение" (ЕНД) задержали двух человек. Об этом сообщили в МВД Грузии.

По данным следствия, обвиняемые разбили стекла в окнах офиса ЕНД в Гори. Расследование ведется по 1-й части статьи 187 УК Грузии.

Задержанным грозит до 3 лет лишения свободы, передает "Грузия Online".

Напомним, накануне неизвестные разгромили в Гори офис "Единого национального движения". Об этом сообщил член партии Бадри Басишвили. По его словам, это уже шестое нападение на офис с 2012 года.

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Вестник Кавказа

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