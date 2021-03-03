В Гори задержали злоумышленников, разгромивших офис партии Саакашвили

В Гори по делу о нападении на офис политической партии "Единое национальное движение" (ЕНД) задержали двух человек. Об этом сообщили в МВД Грузии.

По данным следствия, обвиняемые разбили стекла в окнах офиса ЕНД в Гори. Расследование ведется по 1-й части статьи 187 УК Грузии.

Задержанным грозит до 3 лет лишения свободы, передает "Грузия Online".

Напомним, накануне неизвестные разгромили в Гори офис "Единого национального движения". Об этом сообщил член партии Бадри Басишвили. По его словам, это уже шестое нападение на офис с 2012 года.