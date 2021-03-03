Ереван использовали как транзитный хаб для героина из Ирана в Европу (ВИДЕО)

Сотрудникам управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Комитета госдоходов (КГД) Армении удалось задержать в Ереване беспрецедентную партию наркотиков из Ирана, направлявшихся в Европу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Партия героина общим весом в 365 кг была упакован в 33 ящиках, завезенных в Армению под видом дрожжей: ее общая стоимость составляет $45 млн, - передает Sputnik Армения.

В КГД назвали такую партию зелья беспрецедентной по масштабам всего региона в целом и крупнейшей по стоимости контрабандой, выявленной в стране с 2014 года.

В спецоперации участвовали подразделения Службы нацбезопасности (СНБ) Армении и полиции страны, а также кинологическая служба КГД.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по признакам незаконного оборота и реализации наркотических веществ, уже задержаны шестеро причастных к наркотранзиту – это граждане разных стран, сейчас правоохранители устанавливают весь круг причастных к преступлению.