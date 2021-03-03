Президент Армении встретился с главой Генштаба, чьей отставки добивается Пашинян

Президент Армении Армен Саркисян встретился с главой генштаба Оником Гаспаряном.

"Саркисян и Гаспарян коснулись напряженной ситуации, сложившейся в стране из-за последних событий. Была отмечена первостепенная важность безопасности и стабильности в стране, независимо от принимаемых в этой связи решений", - сообщает администрация Саркисяна.

Президент на переговорах с начальником генштаба подчеркнул, что он продолжит уделять особое внимание армии и ее проблемам.

Напомним, в Армении начались демонстрации после того, как премьер-министр Никол Пашинян подал ходатайство президенту об отставке начальника генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.