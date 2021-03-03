На Ставрополье построят новые медучреждения

В этом году в Ставропольском крае будет построено 29 новых медучреждений, старт строительсву будет дан в мае. Об это сообщил министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.

По его словам, в настоящее время все объекты находятся в работе у проектировщиков. "Например, проектно-сметная документация на строительство амбулатории в станице Старопавловской Кировского округа уже готова. Кроме того, на экспертизе находятся документы на строительство одного ФАПа и врачебной амбулатории", - сказал он.

Кроме того, стало известно, что всего в регионе запланировано возведение 82 объектов на сумму 2,9 млрд рублей.