Меликов: Дагестану нужна поддержка для строительства ВПП аэропорта

Для строительства взлетно-посадочной полосы (ВПП) махачкалинского аэропорта "Уйташ" Дагестану необходима федеральная поддержка, - сообщил врио главы Дагестана Сергей Меликов.

"С точки зрения развития аэропорта в первую очередь необходима реконструкция ВПП, и одним из ключевых вопросов была просьба по определению источников финансирования ее строительства с тем, чтобы когда нынешняя полоса выслужит установленные сроки, мы могли бы приступить к ее капитальному ремонту без остановки воздушного сообщения", - рассказал Меликов, передает "Интерфакс-Юг".

Также власти Дагестана попросили, чтобы сенаторы дали поддержку о включении аэропорта "Уйташ" в комплексный план развития аэропортов страны, поскольку это самый южный аэропорт в стране, и он имеет важное политическое значение, - добавил Меликов.