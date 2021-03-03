Когда "барическая пила" покинет Москву

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о том, сколько Москва будет находиться во власти резких перепадов давления (т.н. "барическая пила").

"Скачки давления продолжатся по полной программе, потому что завтра мы «рухнем» на 10 единиц, послезавтра мы поднимемся на 10 единиц, потом еще поднимемся, потом в воскресенье понизимся уже на 17 единиц", - сказал он, отметив, что к середине месяца ситуация нормализуется.

Корме того, в столичном регионе одновременно с резким изменением атмосферного давления москвичей ожидает и резкая смена погоды – 4 марта похолодает, затем опять потеплеет, а к 8-9 марта прогнозируются зимние морозы, передает РИА Новости.