Папа Римский едет в Ирак

В пятницу, 5 марта, Папа Римский Франциск отправится в трехдневное паломничество в Ирак.

"Уже давно хочу встретиться с этим народом, который так много страдал, встретиться с Церковью-мученицей. На земле Авраама с другими религиозными лидерами мы сделаем еще один шаг вперед на пути братства между верующими", - заявил понтифик.

Он также обратился к верующим с просьбой сопровождать его путешествие молитвой с тем, чтобы оно принесло ожидаемые плоды. Также глава Римско-католической церкви напомнил, что Ирак собирался посетить еще папа Римский Иоанн Павел II, однако сделать этого ему так и не удалось.

По словам понтифика, нельзя второй раз разочаровать народ, передает РИА Новости.

Напомним, накануне Папа Римский Франциск заявил, что человечество ждет новый Всемирной потоп.