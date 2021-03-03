В России завершил работу крупнейший временный госпиталь для лечения коронавируса

В торговом центре "Мой молл" в Раменском закрылся самый большой временный ковидный госпиталь. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Инфекционный стационар был рассчитан почти на 2,2 тыс коек. "За время его работы здесь прошли лечение почти 5,5 тысячи пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией", - говорится в сообщении.

Решение по закрытию госпиталя было принято в связи со стабилизацией в регионе эпидемиологической ситуации.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на сегодняшний день в Московской области зарегистрированы 215 898 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 176 307 жителей Подмосковья, умерли – 4748.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 114 млн, из них более 2,5 млн человек скончались. В России выявлены 4 278 750 случаев заражения.