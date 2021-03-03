Россияне начали активное бронирование отдыха на черноморских курортах

С приходом весны в России активизировалось раннее бронирование мест размещения для предстоящего летнего отдыха, предпочтение в котором отдыхающие отдают курортам черноморского региона, - сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Акции раннего бронирования показывают красивую картину... В топе продаж черноморское побережье", – рассказала Ломидзе, отметив: около 50% ранних бронирований внутри страны на курортный сезон 2021 года приходится на курорты черноморского региона передает Крыминформ.

Вырос и объем продаж в среднем по рынку: он на 30% выше объемов прошлого года, - добавила Ломидзе.