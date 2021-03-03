"Вещание в пустоту": МИД РФ оценил санкции США

В МИД России оценили последние санкции США против российских чиновников и компаний. Своими заявлениями в отношении России и посылаемыми Москве сигналами, Соединенные Штаты "вещают в пустоту", говорится в заявлении МИД РФ.

"Вот эти заявления госдепа мне напоминают такой сломанный звуковой извещатель. Вот он как бы звук транслирует, заело, и дальше не идет. Они же все время говорят: мы хотим направить России сигнал. Проходит неделя, они опять: мы хотим направить России сигнал. Потом опять", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Ответили. А у них, знаете, как программа стоит может быть на 500 миллионов сигналов, и они выдают этот сигнал за сигналом. Они в какую-то пустоту вещают в абсолютную. Если они этот звук, который производят, направляют нам, мы на него ответили, и дальше он идет мимо", - добавила она.

Напомним, ранее 2 марта США ввели санкции против официальных лиц России из-за уголовного дела Алексея Навального. В "черный список" попали: замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, генпрокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

Минфин санкционировал Государственный НИИ органической химии и технологии, 27-й научный центр и 33-й центральный НИИ министерства обороны России. 48-й НИИ с двумя филиалами оказался в перечне санкций Госдепа.