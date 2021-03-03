Сотрудников МЧС СКФО научат оказывать помощь в горах

В ингушском высокогорном альпинистском лагере "Кязи" запущена программа подготовки альпинистов для оказания профессиональной помощи туристам в горах, курс которой уже прошла первая группа спасателей филиала Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ в Ингушетии.

"Первые десять спасателей ингушского поисково-спасательного отряда - филиала Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ - прошли обучение и выполнили норматив на значок "Альпинист России". Им выданы книжки альпиниста, в которые вписываются пройденные этапы обучения и совершенные восхождения. В ближайшее время из того же отряда еще десять человек тоже пройдут обучение", - рассказал член правления Федерации альпинизма России, гендиректор ООО "Управление альпинистских лагерей" и начальник альплагеря "Кязи" Александр Яковенко, передает "Это Кавказ".

В ближайшее время аналогичные курсы пройдут и другие спасатели из других регионов Северного Кавказа, поскольку сейчас в горах часто бывает много альпинистов и туристов, поток увеличился, и спасателям необходимо обязательно иметь такую квалификацию, - добавил Яковенко.