Путин позитивно оценил работу полицейских в 2020 году

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД позитивно оценил работу сотрудников ведомства в 2020 году.

"В 2020 году органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи", - сказал российский лидер, отметив, что "несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, органы внутренних дел действовали грамотно, четко, без сбоев".

Также глава государства предупредил о строгом наказании за попытки воспрепятствовать деятельности сотрудников правоохранительных органов.