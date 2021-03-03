Главная » Новости

Путин позитивно оценил работу полицейских в 2020 году

Путин позитивно оценил работу полицейских в 2020 году

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД позитивно оценил работу сотрудников ведомства в 2020 году.

"В 2020 году органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи", - сказал российский лидер, отметив, что "несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, органы внутренних дел действовали грамотно, четко, без сбоев".

Также глава государства предупредил о строгом наказании за попытки воспрепятствовать деятельности сотрудников правоохранительных органов.

1340 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!