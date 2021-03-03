Москвичам пообещали на 8 марта зимние морозы

Длинные мартовские выходные в Москве будут по-зимнему холодными. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, ночью 6 марта температура в столице понизится до минус 10-15 градусов, днем – до минус 4-9. Также в субботу местами пройдет снег. В воскресенье ожидаются снегопады, штормовой ветер до 15-20 метров в секунду, метели с ухудшением видимости. Ночью температура составит минус 7-12 градусов, днем ненадолго температура повысится до 0 - плюс 5.

В "Фобос" также поведали, что 8 марта в Москву придет полярный холодный атмосферный фронт с зарядами снега.

В праздничный день в городе похолодает до минус 7-12 градусов. Во вторник, 9 марта, морозы окрепнут под утро до минус 15-20 градусов, днем не выше минус 9-14 градусов. Синоптики отмечают, что это является аномалией холода и на 10-12 градусов ниже положенного по климату в марте, передает РИА Новости.