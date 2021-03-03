Власти Северной Осетии укрепят первичное звено медицины

Пандемия нового коронавируса вскрыла ряд слабых мест в здравоохранении Северной Осетии, и одно из главных в них – слабая квалификация работников первичного звена, - отметили сегодня на первом заседании координационного совета по развитию здравоохранения, сообщает пресс-служба главы Северной Осетии

"Пандемия обнажила проблемные вопросы. Необходимо провести детальный анализ текущего состояния медицины. Мы готовы приобретать лучшее оборудование и создавать комфортные условия для работы врачей. Однако, нам нужны высококвалифицированные кадры", - заявил глава республики Вячеслав Битаров, цитирует его "АиФ-Ставрополье".

От участников совещания прозвучало предложение создать систему непрерывного повышения квалификации на месте, без отрыва от работы, приглашая для этого в медучреждения республики ведущих узких специалистов.

Также кадровый потенциал осетинских медиков поможет укрепить создание химико-биологических классов, в которых их будут готовить со школьной скамьи: эта работа в республике уже ведется.