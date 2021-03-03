Коронавирус со временем сломает "Спутник V"?

Коронавирус постоянно мутирует, и, вполне вероятно, что когда-нибудь произойдет изменение, при котором иммунитет после вакцинации будет несостоятельным, допустил Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, комментируя информацию о появлении нового "нигерийского" штамма коронавируса.

"Вполне вероятен тот случай, что когда-нибудь произойдет мутация вируса, при которой иммунитет после вакцинации будет несостоятельным. Когда это будет – тут прогнозов я давать не берусь", - сказал он, передает РИА Новости.

Далее он отметил, что на сегодняшний день говорить об опасности этого вируса для РФ пока еще сложно", необходимо следить за статистикой.