СМИ сообщили о скором аресте главы Генштаба Армении

МВД Армении готовит обоснование для задержания начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Против него будет возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на армянское издание "00" передает агентство "Интерфакс".

"Дана политическая команда для возбуждения уголовного дела против Гаспаряна. Власти Армении намерены арестовать его", - говорится в сообщении "00" со ссылкой на источники в правительстве Армении.

Политическая ситуация в Ереване обострилась после того, как 25 февраля Генштаб сделал заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его кабмина. Оно последовало после решения президента Армении Армена Саркисяна по предложению премьер-министра отправить в отставку первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Последний усомнился в заявлении Пашиняна о том, что во время войны в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%". Позднее Пашинян попросил Саркисяна уволить и главу Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент дважды отказывался выполнять эту просьбу.