Водитель BMW лоб в лоб протаранила Renault под Адлером

Фото из паблика "ЧП Сочи" во "ВКонтакте", vk.com/chpsochi

Сегодня утром на трассе Адлер - Красная Поляна произошло лобовое ДТП с двумя легковушками, есть пострадавшие, - сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

На 27-м километре трассы Адлер – "Альпика сервис" водитель автомобиля BMW, двигаясь в сторону Адлера, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и врезалась в Renault. Пострадали оба водителя иномарок, - передает портал Юга.ру.

Водителей обоих автомобилей доставили в больницу, а на месте происшествия организовали реверсивное движение, - добавили в ОГИБДД региона.