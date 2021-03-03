Ставрополь борется со снегом в круглосуточном режиме

Глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил о том, что к расчистке улиц от снега привлечено максимально возможное количество снегоуборочной техники, машины рассредоточены по всей территории.

"Все силы задействованы. Это видно в системе мониторинга работы коммунальной техники. Поставил задачу – привести дороги в "рабочее" состояние и контролирую это лично", = написал он в Instagram.

Мэр города добавил, что расчистка ведется всеми возможными силами, в том числе и вручную.