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Ставрополь борется со снегом в круглосуточном режиме

Ставрополь борется со снегом в круглосуточном режиме

Глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил о том, что к расчистке улиц от снега привлечено максимально возможное количество снегоуборочной техники, машины рассредоточены по всей территории.

 "Все силы задействованы. Это видно в системе мониторинга работы коммунальной техники. Поставил задачу – привести дороги в "рабочее" состояние и контролирую это лично", = написал он в Instagram.

Мэр города добавил, что расчистка ведется всеми возможными силами, в том числе и вручную.

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Вестник Кавказа

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