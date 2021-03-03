Армянские националисты пытаются реанимировать нагорно-карабахский конфликт

Нагорно-карабахский конфликт навсегда ушел в историю Южного Кавказа. Три десятилетия он просуществовал на энергии ультранационалистической идеологии руководства Армении и части армянской диаспоры, провозглашающей превосходство армян над всеми их соседями и фальсифицирующей историю региона. За это время оккупанты Карабаха осуществили грандиозное истребление исторических и религиозных памятников на 20% территории Азербайджана, разрушили города и села, осквернили и уничтожили множество мечетей, арменизировали албанские и православные храмы, погубили монументы и достопримечательности и советской эпохи, и XIX века, и более ранние.

Положить конец этому всеохватному вандализму армянского национализма, при котором объекты чужой культуры либо превращаются в "армянские", либо ликвидируются, либо (в лучшем случае) оставляются на произвол судьбы, удалось только благодаря Второй Карабахской войне, когда оккупационная армия была разгромлена азербайджанскими освободительными войсками и руководство Армении было принуждено подписать документы о капитуляции. Только благодаря победе законных хозяев над захватчиками эта земля обрела путь к возрождению исторической памяти о том, какой на самом деле она была до того, как отравленные ультранационалистической идеологией оккупанты изгнали местное население и обратили цветущий край в пустыню.

Однако армянский национализм не сдался. Армия Армении потеряла тысячи человек убитыми и множество боевой техники на сотни миллиардов долларов, свыше 10 тыс оккупантов дезертировали, но идеологи ультранационалистического учения, разбросанные по всему миру, не понесли никаких потерь. Хотя завершение Карабахской войны открыло путь к нормализации жизни на Южном Кавказе, восстановлению прежних человеческих отношений между армянами и азербайджанцами и реинтеграции как Карабаха в азербайджанское общество, так и Армении в региональные процессы, националисты и в Ереване, и в диаспоре предпочли вместо этой дороги к миру и покою продолжить маршрут эскалации межнациональных и межрелигиозных проблем.

Характерный пример их современной деятельности – сегодняшний международный "веб-симпозиум" сторонников оккупации Карабаха, организованный армянскими организациями в Европе и Эчмиадзинским монастырем. В мероприятии участвуют как представители диаспоры из стран ЕС, так и историки, юристы и священники этих стран, по какой-либо причине сочувствующие взглядам армянских националистов. Формально темой "веб-симпозиума" назначено "Христианское историко-культурное наследие народов Армянского нагорья и прилегающих территорий", однако на деле в фокусе выступающих будут попытки интерпретировать исторические факты о Южном Кавказе и христианстве в этом регионе как плоды искажения истории армянского народа со стороны Азербайджана. Уже само название, в котором использован придуманный армянскими фальсификаторами топоним "Армянское нагорье", предупреждает, что участники будут убеждать друг друга и слушателей в реальности своих фальшивых теорий, созданных с одной лишь целью – возвеличить армян над соседями любой ценой.

Эти люди ничего не скажут ни об уничтоженных армянскими националистами городах, таких как Агдам, Джебраил, Зангилан, Физули, ни о сотнях сравненных с землей азербайджанских селах, ни тем более о тысячах памятников истории, культуры и религий Азербайджана, обращенных в руины и прах ради все той же цели, к достижению которой с новой силой стали теперь стремиться сторонники оккупации Карабаха по всему миру. Пока Азербайджан предлагает отвернуться от вражды и начать продвигаться к перспективе мирного сосуществования, националисты в Армении и в диаспоре пытаются все чаще и громче озвучивать свою ложь. Конечно, они делают это и чтобы прикрыть преступления оккупантов, и чтобы не допустить стабилизации армяно-азербайджанских отношений, но главная их задача - сохранить само учение об армянском превосходстве, под которое они могут и дальше получать деньги на безбедную жизнь.

При этом их на самом деле не беспокоит, что поддержание национализма в армянской среде - это ежедневная угроза возникновения новых очагов напряженности и препятствие безопасной жизни на Южном Кавказе, ведь живут они не в послевоенной, раздираемой кризисами Армении или в зоне ответственности российских миротворцев, а в странах, где их безопасность и благосостояние гарантированы. Также им безразлична судьба памятников региона, хотя сегодня они и будут говорить об обратном: если бы сохранение исторической памяти действительно представлялось им важным, вместо организации подобных мероприятий, нацеленных исключительно на разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, они бы обратились к Азербайджану с конкретными проектами по восстановлению объектов, разрушенных во время оккупации.

К сожалению, сегодня приходится констатировать, что по завершению Карабахской войны информационная война фактов и фейков, правды и сфабрикованной лжи об истории Южного Кавказа только усилилась. Проигравшие войну сторонники оккупации Карабаха вновь пытаются “победить в прошлом”, переодеть преступников в жертв, а жертв - в преступников, сделать все, чтобы армянский национализм выжил и продолжал приносить им доходы. А значит, битва за мир, справедливость и истину еще не окончена.

Как отметила в беседе с корреспондентом “Вестника Кавказа” историк и писатель Наталия Зазулина-Музыкантская, значительная часть армянской диаспоры долгие годы фокусируется на националистической пропаганде и сборе средств как способах заработка. Более того, очень многие граждане Армении переехали за рубеж, чтобы получать деньги таким образом.

“Когда 14 лет назад Институт Гэллапа проводил глобальные замеры общественного мнения в постсоветских республиках, руководитель сектора России и стран СНГ, гражданка США Нелли Есипова попросила меня помочь ей съездить в Армению и в Азербайджан. Мы поехали сначала в Азербайджан, затем прибыли в Армению, и там Есипова обнаружила весьма странную ситуацию. Институт Гэллапа делает выборку для опросов по открытым данным: сколько в таком-то районе живет людей, сколько из них студентов, пенсионеров и так далее - и если в Баку с этим все было нормально, то в Ереване и других армянских городах оказалось, что граждан просто нет”, - поведала она.

“То есть по всем международным документам они существуют и живут в Армении, получают помощь от международных организаций, в том числе, от очень многих американских, но их нет в стране - кто-то уехал в Россию, кто-то в США, кто-то в Европу, а помощь продолжают получать и жить с этого. Так что армянская диаспора в мире – большие мастера работать с общественным мнением. Конечно, это неуместно на фоне тех событий, которые происходят сейчас после войны, но тут надо сказать, что я не беспокоюсь за будущее освобожденного Карабаха, потому что знаю, что Азербайджан все поднимет, все приведет в порядок, откроет регион и покажет его всему миру. Армения же как висела на шее у России, так и будет висеть на шее у России и доить весь мир”, - подчеркнула Наталия Зазулина-Музыкантская.

Проще всего получать деньги именно на пропаганду войны и конфронтации, поэтому так процветают армянские националисты и устраиваются конференции, нацеленные на разжигание межнациональной и межконфессиональной розни. “На конференцию, как та, о которой мы говорим, намного проще и быстрее найти финансирование и привлечь внимание, чем если организовывать мероприятие, посвященное миротворческим планам дружбы и сотрудничества. Есть очень много в мире корпораций, как военных, так и гражданских, которые зарабатывают на войне. Поэтому здесь одновременно игра идет на нескольких шахматных досках. Однако вопрос, смогут ли националисты чего-либо добиться сейчас, пока в мире продолжается пандемия и люди заняты скорее своими делами; также нельзя забывать, что Азербайджан как никогда силен, президент Ильхам Алиев продемонстрировал, что он великий политик, который может и отвечать на агрессию, и устанавливать мир. Сейчас все видят, что азербайджанский народ под его руководством провел освободительную войну и вернул свою родину”, - указала историк и писатель.

Писатель Юрий Помпеев отметил, что проводить подобные конференции, создающие потенциальные проблемы для мирного процесса на Южном Кавказе, абсолютно нецелесообразно. “Вряд ли там будут представлены какие-либо факты, из которых будет следовать, что Азербайджан совершает нарушения. Та же албано-удинская вера довольно хорошо исследована учеными, есть монографии по ее истории, и современные, и советские. Заниматься сейчас пропагандой того, что христианское наследие на Южном Кавказе разрушалось до Карабахской войны - это не более чем игры националистов”, - сказал он.

“За время оккупации 20% Азербайджана они оставили там пустыню, выжженную землю. Причем они сами прекрасно понимали, что делали, и намеренно уничтожали все сразу же после захвата, стирали с лица земли домашние очаги, очень важные для азербайджанской культуры. Для азербайджанцев дом - это святое, и оккупанты ударили именно по святому, разрушили села и города, а кроме того, переименовали все на свой лад. К сожалению, в России сейчас постоянно называют Ханкенди неправильно, и понятно, почему: есть журналисты, сочувствующие до сих пор оккупантам и продвигающие их идеологию”, - обратил внимание Юрий Помпеев.

“Памятники истории и культуры надо охранять, а не минировать и не разрушать, как это делали оккупанты Карабаха, которые вели себя варварски и не цивилизованно. Сейчас Азербайджану понадобится много работать на освобожденных территориях над тем, чтобы все восстановить, ведь там довольно много исторических памятников, особенно в Шуше - не только религиозные объекты, но и дворцы, и многое другое. У Азербайджана есть такой опыт, к примеру, Дворец Ширваншахов и в целом Старый город в Баку - это образец того, как сохранение истории было осуществлено с большими вложениями и большой культурой. Попыткам помешать этому, конечно же, нужно противостоять”, - заключил писатель.