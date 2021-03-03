На Ставрополье смягчили ряд ограничений по коронавирусу

В Ставропольском крае по согласованию с Роспотребнадзором отменили ряд ограничений, введенных ранее в связи с распространением коронавируса Covid-19. Соответствующие постановления подписал губернатор Владимир Владимиров.

Согласно подписанным постановлениям губернатора Владимира Владимирова, теперь на утренниках в детских садах могут присутствовать взрослые, а. в музеях и библиотеках отменены ограничения по количеству посетителей. Это касается и залов, в которых проходят концерты и театральные постановки. Также возобновляют работу в полном объеме гостиницы и парки культуры и отдыха.

В пресс-службе главы региона отметили, что постановления уже вступили в силу.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на сегодняшний день в Ставропольском крае зарегистрированы 47 575 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 43 619 жителей региона, умерли – 1095.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 114 млн, из них более 2,5 млн человек скончались. В России выявлены 4 278 750 случаев заражения.