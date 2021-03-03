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Внуково восстановит объем авиаперевозок к осени

Внуково восстановит объем авиаперевозок к осени

Руководство столичной авиагавани Внуково рассчитывает восстановить авиаперевозки в прежнем "доковидном" объеме к началу осени, - сообщил совладелец аэропорта Виталий Ванцев.

"Пассажиропоток восстановится с открытием международных рейсов. Думаю, что все-таки все международные направления откроются, наверное, к августу-сентябрю", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, с с 27 марта 2020 года Россия из-за пандемии прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, а исключение составили только вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.

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