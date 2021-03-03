"В ключе Эрдогана": Санкции США за Навального не страшны экономике и ВПК России

США запретили продавать оборонные технологии в Россию и кредитовать российские компании. Какой вред нанесут эти ограничения ВПК и экономике России, «Вестник Кавказа» разбирался вместе с военным экспертом Александром Артамоновым и экономистом Антоном Шабановым.

Персональные санкции

Соединенные Штаты ввели санкции против России в связи с делом Навального. Санкционный список Минфина США длинный. Во-первых, туда вошли российские чиновники: замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, директор ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов и начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. Активы этих лиц замораживаются, а гражданам США запрещается вести с ними дела.

Персональные санкции ввел и Европейский союз. В списке Совета ЕС значатся: глава СК Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников. Им запрещается въезд на территорию ЕС, их банковские активы в ЕС будут заморожены. Вышеупомянутые санкции вводятся США и ЕС, как предполагается, в отношении лиц, связанных с уголовным сроком Алексея Навального.

Санкции в отношении оборонной промышленности

Также под санкциями США оказалась в целом оборонная промышленность России. Департамент внес изменения в раздел 126.1 положения о международной торговле оружием: отныне РФ входит в список стран, куда запрещается экспортировать оборонные технологии за исключением космической отрасли.

Военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов сомневается в эффективности санкций против российской оборонки. "Введенные против России санкции никак не могут достигнуть цели. Россия не приобретает у США никакие изделия, связанные с производством оборонных технологий, так как в этой области существует политика обеспечения собственного суверенитета за счет самодостаточности оборонно-промышленного цикла", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Санкции США введены в согласии с европейскими партнерами. Повторение за американцами, по мнению Артамонова, доказывает, что ЕС еще раз "расписался в окончательной кончине своей независимой дипломатии". Стоит отметить, что под аналогичные санкции США в сфере оборонной промышленность уже попадала Турция. Поведение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, давшего жесткий отпор США, может быть примером того, как нужно реагировать на такие выпады.

"Обещанные министром иностранных дел Сергеем Лавровым ответные меры лучше было бы проводить в ключе Эрдогана, который пусть и не обладает всей мощью нашей великой страны, но даже на уровне региональной державы без стеснения при случае объясняет США, что им делать и куда идти", - подчеркнул военный эксперт.

Запрет вести бизнес и кредитовать

Отдельный пласт санкций касается компаний, связанных с производством и распространением ОМУ, в частности, «Новичка», которым, как утверждают власти США и стран ЕС, отравили Алексея Навального. В списке Минторга США находятся девять российских компаний: "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", "Аналит продактс", "Интертек инструментс", "Фармконтракт", "Рау фарм" и "Регионснаб". Наряду с ними в "черный список" вошли немецкие "Химконнект", "Фармконтракт" и "Риол-хеми", а также швейцарская "Химконнект".

Соединенные Штаты также ввели запрет на предоставление кредитов России со стороны американских финансовых организаций. Санкции коснутся "любых кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны любого ведомства, управления или структуры правительства США, в том числе Экспортно-импортного банка США", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Руководитель блока инвестиционных продуктов "Открытие Брокер" Антон Шабанов полагает, что финансовые рестрикции ощутимого влияния на российскую экономику не окажут. "Я бы не сказал, что это прямо какие-то новые санкции, которые очень сильно навредят российской экономике либо рублю. Запрет коснется кредитов, гарантий и финансовой помощи со стороны только государственных структур США. Частные структуры с ограничениями, наложенными остальными санкциями, все равно могут субсидировать Россию", - говорит экономист.

Шабанов обратил внимание, что власти США еще с 1990-х годов не субсидируют правительство России. "Ничего в глобальном смысле не изменится. Новость про "новые санкции" звучит красиво, но, если копать чуть внутрь, ничего там глобального нет. Поэтому каких-то гиперновых воздействий на российскую экономку не предвидится. Небольшое влияние в чем-то, безусловно, будет. Но сказать, что прямо весь мир перевернет, не приходится", - добавил эксперт.

О незначительном влиянии санкций США и ЕС на российскую экономику говорит и поведение рубля. Его курс на фоне определенности относительно новых ограничительных мер вечером 2 марта продолжил рост и против доллара, и евро. По данным Московской биржи, курс доллара упал на 46 копеек, до 73,71 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 89,08 рубля.