"Кинотавр" в Сочи в 2021 году пройдет в традиционном формате

Кинофестиваль "Кинотавр" состоится офлайн в Сочи в сентябре этого года.

"32-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра. Фестиваль пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 года. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр", - сообщили организаторы смотра, пишет "Интерфакс".

Традиционно фестиваль проходит в июне, но ситуация с пандемией во всем мире оказывает влияние на расписание мировых фестивалей.

"Понимая важность традиционного офлайн-формата, организаторы "Кинотавра" приняли решение провести его в полноценном виде в этом году позднее, а именно - в сентябре", - отмечается в сообщении.