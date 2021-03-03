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"Кинотавр" в Сочи в 2021 году пройдет в традиционном формате

&quot;Кинотавр&quot; в Сочи в 2021 году пройдет в традиционном формате

Кинофестиваль "Кинотавр" состоится офлайн в Сочи в сентябре этого года.

"32-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра. Фестиваль пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 года. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр", - сообщили организаторы смотра, пишет "Интерфакс".

Традиционно фестиваль проходит в июне, но ситуация с пандемией во всем мире оказывает влияние на расписание мировых фестивалей.

"Понимая важность традиционного офлайн-формата, организаторы "Кинотавра" приняли решение провести его в полноценном виде в этом году позднее, а именно - в сентябре", - отмечается в сообщении.

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Вестник Кавказа

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