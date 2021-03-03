Ушел из жизни спортивный комментатор Юрий Розанов

Известный спортивный комментатор Юрий Розанов скончался на 60-м году жизни, сообщил его коллега Василий Уткин.

"Не стало Юры Розанова. Горе", - написал он в своем аккаунте в Twitter, передает "Интерфакс".

Розанов специализировался в освещении футбольных и хоккейных матчей, он вел свои репортажи, в частности, на каналах "НТВ-Плюс" и "Матч ТВ", на радио "Спорт".

В 2012 году он получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор

Розанов тяжело болел, у него был рак, из-за чего ему приходилось делать паузу в своей карьере.