Турция подтвердила намерение приобрести второй полк С-400

Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил о том, что республика ведет переговоры с РФ о приобретении второго полка систем ПВО С-400 и возможности их совместного производства.

По его словам, санкции США не могут повлиять на ход переговоров Москвы и Анкары.

"Мы не замечаем значительного влияния санкций. Они несправедливы, США должны это исправить. Мы неоднократно говорили, что язык санкций не повлияет на Турцию", - сказа лон, заверив, что стороны продолжат совместное производство С-400, передает РИА Новости.