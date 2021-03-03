Мэр Геленджика попал в больницу с коронавирусом

Врачи диагностировали у мэра Геленджика Алексея Богодистова коронавирус и решили госпитализировать его.

"Врачи настояли на моей госпитализации в стационар. Диагноз - коронавирусная инфекция. Изолирован. Лечусь. Честно говоря, не ожидал, что, соблюдая все профилактические меры, где-то все же поймаю эту инфекцию", - написал Богодистов в Telegram-канале.

Он добавил, что продолжает работать удаленно и пожелал всем здоровья.