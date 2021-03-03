Врач рассказала, каких витаминов обычно не хватает после зимы

После зимы многие страдают авитаминозом, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.

"Весной у нас нехватка витаминов группы C, группы B и группы D. Дефицит этих витаминов ухудшает общее состояние организма. Если люди переболели ковидом, то авитаминоз только усугубит процесс восстановления", - подчеркнула терапевт.

Она пояснила, что у тех, кто переболел коронавирусом на фоне нехватки витаминов сложнее происходит восстановление.

Чтобы понять, каких именно витаминов вам не хватает, нужно сдать анализ - на гормоны и общий анализ крови. Затем следовать рекомендациям врача.

Большое значение на восстановление после простуд и коронавируса оказывают витамины группы В.

"Витамины группы B влияют на центральную нервную систему, которая всем управляет. Если мы хорошо поддержим эту систему, то мы лучше и быстрее восстановимся после COVID-19", - сказала специалист.