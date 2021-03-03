Фонд им. Ахмата Кадырова займется расширением мечети в Хомсе

Чеченский Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова намерен профинансировать расширение мечети Халида ибн аль-Валида в сирийском городе Хомсе, которая была восстановлена в прошлом году.

"Она очень сильно пострадала во время боевых действий. На средства РОФ имени Героя России Ахмата-хаджи Кадырова здесь проведены восстановительные работы. Мечеть мы открыли в прошлом году. Однако поступили просьбы увеличить площадь для молящихся, так как все праздники и другие религиозные мероприятия местные жители проводят именно здесь. В данное время приступили к работам по увеличению площади для совершения намаза и благоустройству территории", - написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте", передает "Это Кавказ".

Также продолжается восстановление мечети в Алеппо, но объект достаточно сложный, и ремонт идет медленными темпами. Чтобы завершить все работы на нем, понадобится примерно полтора года, - добавил глава Чечни.